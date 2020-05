Come si presenta l’Inter alla ripresa della Serie A? Conte Ã¨ pronto – CdS

Come si presenta l’Inter alla ripresa della Serie A? Conte è pronto – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto su come l’Inter si presenta alla ripresa del campionato. Conte ha controllato il lavoro fisico.

COME SI RIPRENDE? – Mettiamo che il campionato riparta a metà giugno. A quel punto ci sono due domande da porsi. La prima è come stanno i giocatori di Inter, Juventus e Lazio, cioè le tre squadre in corsa per il titolo? La seconda invece è quale delle tre subirà meno danni sul piano fisico, atletico e mentale dopo il lungo stop?

SITUAZIONE NERAZZURRA – Conoscendo la maniacalità di Conte c’è da scommettere che i giocatori dell’Inter si metteranno sulla bilancia senza eccessivo timore. Tranne Sanchez gli stranieri sono rientrati in Italia prima di Pasqua e Conte non li ha persi di vista. L’Inter potrebbe anche essere la squadra meno svantaggiata dal riposo forzato. Prima dell’interruzione ha perso i due scontri diretti contro Lazio e Juventus e come conseguenza ha perso il primo e anche il secondo posto. La pausa sarà servita a Conte per chiarirsi le idee, per studiare concretamente le possibilità di inserimento di Eriksen nel suo schema tattico. Insomma per cambiare strada per non perdere la scia.