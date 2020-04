Come potrÃ  ripartire la Serie A? Ecco tutte le precauzioni e i cambiamenti – TS

Come potrà ripartire la Serie A? Ecco tutte le precauzioni e i cambiamenti – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” si occupa di come la Serie A potrebbe ripartire col ritirarsi dell’emergenza Coronavirus. Serviranno una serie di accorgimenti.

NESSUNA DATA DI FINE – Nella speranza che il Coronavirus si ritiri in modo significativo è possibile cominciare a disegnare il perimetro entro il quale il calcio potrà ripartire. Iniziamo dal quando. Non si ha ancora una data di partenza, ma grazie alla Fifa si sa che non c’è una linea di demarcazione entro cui occorre terminare. In teoria anche a settembre o addirittura ottobre. Fermo restando che la ripresa dipende dai singoli governi delle diverse nazioni e quindi è facile immaginarsi una ripresa a macchia di leopardo, è verosimile immaginare il ritorno alle partite col mese di giugno. Col caldo da gestire.

PORTE CHIUSE – Pare scontato che la ripresa non potrebbe prescindere dalle porte chiuse per evitare assembramenti. Il distanziamento sociale sarà indispensabile fino al vaccino. Le partite si ridurranno all’essenziale, anche televisivamente. Aspetti tecnici e tattici con l’aggiunta dei suoni dal campo che di solito sono coperti.

CITTA’ PROIBITE – Parlando di dove giocare, per gli stadi si potrebbero selezionare le città. Certe città potrebbero essere considerate off limits per la quantità di casi ospitati, vedi Milano o Bergamo. Il problema vero però sarà legato alla possibilità di blindare i giocatori per evitare novi casi e relativi forfeit. Si sta valutando la possibilità per le società di organizzare maxi ritiri nei centri sportivi di proprietà. O da affittare per preservarsi il più possibile.

CONTRATT E MERCATO – Per completare questa rivoluzione poi c’è il mercato. I contratti in scadenza andrebbero prorogati sino al termine della stagione. E il mercato sarebbe aperto fino all’inizio della prossima. Una situazione unica, come tempi e modi tutti da definire.