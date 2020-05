Come hanno gestito i diritti tv in Bundesliga?...

Come hanno gestito i diritti tv in Bundesliga? Ecco la loro diretta gol – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega come la Bundesliga ha gestito la questione Diretta gol in chiaro. Idea che Spadafora vuole per la Serie A (QUI l’articolo).

DUE GIORNATE IN CHIARO – Per i gol in chiaro Spadafora fa riferimento alla Germania, che da quando ha riacceso il motore della Bundesliga è diventata la locomotiva anche del calcio. In Germania oggi funziona così: Sky ha “regalato” ai tedeschi la “Diretta gol” delle prime due giornate di campionato in chiaro. Da domani si torna al criptato.

ACCORDI AMICHEVOLI – Una decisione rapida e di grande successo con audience triplicata e 6 milioni di spettatori di media. Maturata però in seguito ad una premessa fondamentale. Cioè l’accordo tra la Lega tedesca e Sky di un mese fa. Quell’accordo di fatto ha dato il via libera alla ripresa della Bundesliga. Anche DAZN in Germania ha dato le partite in chiaro per i primi due turni giocati.