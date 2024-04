Comanda Inzaghi! Nessuno come lui all’Inter per tre numeri − CdS

Simone Inzaghi sempre più nella storia dell’Inter. Il tecnico piacentino, che si avvia a vincere il suo primo scudetto in carriera da allenatore, ha superato già mostri sacri come José Mourinho ed Helenio Herrera. Il Corriere dello Sport spulcia alcuni numeri.

DOMINIO − Nessuno come Simone Inzaghi nella storia straordinaria dell’Inter. Il tecnico piacentino, che si trova a +14 sul Milan secondo e dunque ad un passo dalla vittoria del suo primo scudetto in carriera da allenatore, con la vittoria contro l’Empoli ha raggiunto la centesima vittoria su 150 panchine nerazzurre. Simone entra di diritto nella storia del club, diventando il quarto allenatore a raggiungere la tripla cifra dopo Herrera (205 vittorie), Mancini (176) e Trapattoni (124). Ma Inzaghi comanda perché l’ha fatto più velocemente di tutti, ovvero in sole 150 partite. Ha la miglior percentuale di vittorie (67%) e la miglior media punti (2.17) contro i 2,12 dei soliti Mancini e Mourinho. Insomma, gli manca appunto solo lo scudetto per sugellare il dominio. Inoltre, l’Inter va a caccia anche di qualche record. Quello dei 103 punti per superare i 102 della Juventus di Conte, quello delle vittorie totali (sempre la Juventus 2013-14) con 33 e quello dei successi in trasferta (17 il Milan nel 2020-21). Il record più vicino rimane quello della miglior difesa. L’Inter ha subito appena 14 gol (due volte la Juventus miglior difesa con 20) con 19 clean sheet.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno