Colpo Monaco, Barcellona battuto! Francesi nel cammino dell’Inter

Il Monaco ha battuto il Barcellona per 2-1. I francesi, facenti parte del cammino dell’Inter in questa Champions League, hanno vinto con merito.

COLPO MONEGASCO – Partita divertente a Montecarlo tra il Monaco e il Barcellona. I francesi saranno avversari dell’Inter durante questa prima fase di Champions League. La squadra di Hutter gioca bene e mette sin da subito in difficoltà il nuovo Barcellona di Flick, partito a razzo in campionato. dopo undici minuti cambia subito la partita con il rosso diretto per Eric Garcia. I blaugrana rimangono in dieci praticamente per tutta la partita. Dopo cinque minuti, il Monaco ne approfitta con il talentino Akliouche, che si inventa un gol in solitaria. Ma il Barcellona ha in attacco uno dei giocatori più forti in circolazione e al 28′ sale in cattedra: Lamine Yamal si mette in proprio e col meraviglioso mancino fa 1-1. Nella ripresa, il Barcellona, nonostante l’inferiorità numerica, tiene bene il campo ma al 71′ subisce il gol del nuovo svantaggio dal classe 2006 Ilenikheana. Curiosità: il giovane attaccante aveva purgato il Barcellona anche l’anno scorso con la maglia dell’Anversa. Nel finale, prima fischiato e poi tolto un rigore al Monaco. Finisce 2-1.

Monaco-Barcellona 2-1

16′ Akliouche (M), 28′ Yamal (B), 71′ Ilenikheana.