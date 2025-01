Colpo Lecce a Empoli, Krstovic vince il duello contro Esposito

Termina 1-3 Empoli-Lecce, con la squadra salentina che, grazie ad un primo tempo super, trova un’importante vittoria in Toscana.

GRAN COLPO – Alle 15 vanno in campo Empoli e Lecce, sfida importante nella lotta salvezza. Alle 15 pure Udinese-Atalanta. I toscani, a 20 punti, si trovano davanti di tre lunghezze. Il primo tempo però non lascia scampo alla squadra di Roberto D’Aversa, che vivo un inizio di partita da incubo. Al minuto 5, già, il Lecce è in vantaggio con la rete dello spagnolo Tete Morente. I salentini non si fermano e cinque minuti più tardi trovano anche il raddoppio con Krstovic, che batte il giovane Seghetti. Al 14′, Helgason ha già il colpo del KO ma davanti Seghetti si fa ipnotizzare dal giovane portiere dei toscani. Al 18′, è ancora Seghetti a metterci una pezza, stavolta su Krstovic. L’unica chance dell’Empoli arriva intorno alla mezz’ora con Grassi, che riceve palla in area di rigore, ma il suo tap-in non trova la porta. Nella ripresa, i toscani entrano forte e dopo due minuti accorciano le distanze con il neo-zelandese Cacace. Il laterale è galvanizzato e otto minuti più tardi sfiora addirittura il raddoppio, ma è super Falcone a salvare i suoi. Al 68′, prova il blitz il proprietà Inter Sebastiano Esposito, ma la sua girata termina alta sopra la traversa. Nei minuti finali, ci prova l’Empoli ma il Lecce a trovare il gol del 3-1 e lo fa con una perla di Krstovic all’incrocio dei pali.

EMPOLI-LECCE 1-3

5′ Morente, 10′ e 90′, Krstovic, 47′ Cacace