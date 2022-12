Colpo esterno del Sudtirol a Cittadella: Pompetti 0′ ma tanti per un ex Inter

La Sudtirol ha battuto il Cittadella per 0-2 con due reti nel primo tempo. Zero minuti per il prestito Inter Pompetti, tanti invece per l’ex Rover

VITTORIA − La Sudtirol si sbarazza del Cittadella con un grande primo tempo. La squadra di Bisoli si porta in vantaggio alla mezz’ora con Nicolussi Caviglia per poi andare sul raddoppio con Odogwu. Padroni di casa con un uomo in meno per l’espulsione di Danzi per doppia ammonizione. Nella ripresa controllo della squadra di Bolzano che amministra bene il risultato. Zero minuti per Marco Pompetti. Ben 83′ invece per l’ex primavera Rover.