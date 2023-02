Colpo Bayern Monaco in trasferta, Donnarumma sbaglia e il PSG perde!

L’andata degli ottavi di finale di Champions League non finisce nel migliore dei modi per il PSG. Il Bayern Monaco si aggiudica il primo match del turno a Parigi. Decisivo un errore del portiere dell’Italia ed ex Milan Gianluigi Donnarumma.

ERRORE – Una delle partite più promettenti degli ottavi di finale di Champions League dal punto di vista dello spettacolo non rispetta a pieno le aspettative. Il primo tempo è stato di profonda spinta del Bayern Monaco e di sofferenza del PSG, ma si è chiuso sullo 0-0. Il match si anima nella ripresa, soprattutto grazie al clamoroso errore di Gianluigi Donnarumma. Al minuto 53 Alphonso Davies crossa dalla sinistra e trova dall’altro lato il compagno Kingsley Coman. Proprio l’ex della partita segna il gol decisivo per l’1-0 del Bayern Monaco, che supera così il PSG per una papera del portiere avversario. L’ingresso di Kylian Mbappè dà una scossa ai parigini, che mettono in difficoltà la difesa bavarese fino all’ultimo minuto. L’arbitro annulla al minuto 83 un gol per millimetri di fuorigioco alla squadra di casa. L’arrembaggio finale non porta al pareggio tanto ricercato. La vittoria della squadra di Nagelsmann sa di ipoteca per la qualificazione, ma non è ancora chiuso il discorso.