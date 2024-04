Colpaccio Verona! Udinese stesa in pieno recupero

L’anticipo serale di Serie A si chiude con la vittoria del Verona proprio allo scadere. È un gol di Coppola al 93’ a fissare il risultato finale: 1-0 per l’Hellas.

ALL’ULTIMO RESPIRO – Vittoria dal sapore di gran passo salvezza per il Verona, che si impone per 1-0 contro l’Udinese. Al 26’ la prima chance della partita, sugli sviluppi di un calcio d’angolo conclude di prima intenzione Lorenzo Lucca e salva con i piedi Lorenzo Montipò. Al 45’ invece palo di Tijjani Noslin, di testa su altro corner stavolta battuto sul primo palo. Ripresa con più occasioni per i friulani, che sprecano in avvio con una conclusione alta di Lucca. Poco dopo angolo e di testa Jaka Bijol sfiora a sua volta lo 0-1. Ci sarebbe anche con un gol di Roberto Pereyra, annullato però per fuorigioco. A due minuti e mezzo dal 90′ calcio di punizione dalla destra di Ondrej Duda, gira di testa Michael Folorunsho e prende in pieno la traversa. Ma nel terzo minuto di recupero è Diego Coppola a deviare in rete – sempre di testa – un assist da corner ancora di Duda, per tre punti che servono tantissimo al Verona in chiave salvezza. Anche perché l’Hellas stacca proprio l’Udinese e va a +4 sulla terzultima.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 83

Milan 69

Juventus 64 °

Bologna 59

Roma 55 *

Lazio 52 °

Atalanta 51 *

Napoli 49 °

Torino 45

Fiorentina 44 *

Monza 43

Genoa 39 °

Cagliari 32 °

Lecce 32

Verona 31 °

Empoli 31 °

Udinese 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

° una partita in più

* una partita in meno