Colpaccio dell’Esperance Tunis sul Los Angeles FC! Che vittoria

L’Esperance Tunis fa il colpaccio nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2025 battendo il Los Angeles FC con il risultato di 1-0. Decisivo anche un rigore sbagliato all’ultimo minuto.

COLPO – L’Esperance Tunis fa il miracolo di giornata battendo il Los Angeles FC con il risultato di 1-0 nella gara precedente a Bayern Monaco-Boca Juniors. Partita clamorosa per entrambe le squadre, che hanno dato vita ad un grande spettacolo nonostante il solo gol segnato. L’arbitro ne ha annullati due nell’arco dei primi 45 minuti ed entrambi agli americani per fuorigioco. Uno di questi due ha riguardato proprio Olivier Giroud, l’ex attaccante del Milan vecchia conoscenza purtroppo dell’Inter. Nel secondo tempo l’Esperance Tunis aveva guadagnato un calcio di rigore, che poi è stato revocato. Non è comunque servito, perché al 71′ Belaili con il suo destro ha beffato Hugo Lloris, colpevole, sul primo palo. Il portiere francese è andato a terra senza coprire il proprio lato e subendo la rete lì. Successivamente, precisamente al minuto 98 durante il recupero, il direttore di gara ha dato calcio di rigore al Los Angeles FC. Dagli undici metri Bouanga ha tirato una staffilata rasoterra senza però angolare abbastanza il tiro e Ben Said ha parato.

LOS ANGELES FC-ESPERANCE TUNIS

Belaili (E) al 71′