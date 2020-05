Colonnese: “Serie A? Proverei a ripartire. Ma c’Ã¨ molta incertezza”

Colonnese: “Serie A? Proverei a ripartire. Ma c’è molta incertezza”

Condividi questo articolo

Francesco Colonnese, ex calciatore dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato della possibile ripresa della Serie A. Secondo l’ex difensore nerazzurro ci vuole cautela

RIPRESA – Queste le parole di Francesco Colonnese sulla possibile ripresa della Serie A: «Ripresa Serie A? Non è semplice, non sappiamo tutta la verità. Non c’è tranquillità, ci può essere anche una situazione di positività essendo asintomatici, dobbiamo capire come stanno le cose. Il comitato scientifico deve dire qual’è l’iter da compiere con chi risulta positivo. Non so cosa dire, c’è confusione. Il calcio voleva fermarsi, ora vuole ripartire. I calciatori prima volevano ripartire, ora c’è chi sta tornando sui propri passi. C’è molta incertezza. Io sono confuso, come tutti. Io proverei a ripartire come stanno facendo. Si sta provando, dopo di che si fanno i tamponi e si valuteranno i giocatori. Poi si trarranno le conclusioni. Serie B e Serie C non possono ripartire, ma in A proverei a ripartire. Ma se escono 5 casi per squadra E’ impossibile ripartire. Vorrei capire poi chi si assumerebbe la responsabilità della ripartenza».