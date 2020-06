Colonnese: “Sassuolo difesa non eccelsa, ma attenzione. Cambi Inter…”

Colonnese è intervenuto in collegamento nel prepartita di Inter-Sassuolo su Inter TV. Il difensore ha commentato le formazioni ufficiali della sfida (vedi articolo) così come il fatto che i neroverdi spesso abbiano in questo match le loro migliori prestazioni.

IL TURNOVER – Francesco Colonnese è sorpreso per le formazioni di Inter-Sassuolo, anche se si aspettava cambi in attacco: «Loro sì, Alexis Sanchez e Romelu Lukaku sì. Forse anche l’alternativa dietro a Stefan de Vrij, che aveva fatto due partite nel giro di pochi giorni e non era al top della forma. Non pensavo, onestamente, in mezzo al campo Roberto Gagliardini e Borja Valero subito. Pensavo ancora Barella, invece questa è stata una sorpresa. Victor Moses sulla destra avevo visto che, già nell’ultima partita, i cambi sugli esterni ci potevano fare perché sono abbastanza spremuti con il gioco di Antonio Conte. Forse la sorpresa più grande è Borja Valero dall’inizio, pensavo giocasse Barella. Sassuolo bestia nera? Come squadra è quella che, negli ultimi anni, è stata più ostica. Lo è per tradizione, soprattutto Domenico Berardi ha fatto spesso gol all’Inter pur essendo interista, come dicono. È una squadra che gioca un bel calcio, propositivo. Lascia tanti spazi, è una squadra che ti lascia molto difensivamente. Non ha una difesa eccelsa, davanti sono bravi e giocano a calcio sempre, l’allenatore è propositivo. L’Inter ha una grande forza fisica e mentale, saprà non distrarsi».