Colonnese: «Tra Napoli e Inter sarà grande spettacolo! E su Lukaku»

L’ex difensore di Inter e Napoli, intervenuto a Radio Capri ha parlato della sfida scudetto di domani sera allo stadio Maradona.

SPETTACOLO – Francesco Colonnese, ex giocatore di Napoli e Inter, è intervenuto in un collegamento con Radio Capri, nella trasmissione Bordocampo. Questo il pensiero dell’ex difensore: «Napoli-Inter? Mi aspetto una bella gara, equilibrata. La prima e la seconda che si sfidano e che si giocheranno lo scudetto insieme all’Atalanta. Mi aspetto una partita spettacolare. Sembra che il Napoli cambierà assetto tattico, e dunque presumo che passerà alla difesa a quattro, un modulo che gli ha dato più certezze».

Napoli-Inter, scontro al vertice

SCONTRO DIRETTO – Francesco Colonnese poi si sofferma sull’importanza del match scudetto «Sono partite che regalano un’adrenalina diversa, si sentono molto. Chi ha giocato a calcio vive per giocare gare del genere, davanti a tantissima gente. Sono sfide di cartello, e i calciatori si preparano con una concentrazione particolare. L’ex Lukaku? Avrà voglia di mettersi in mostra e di fare bene contro la sua ex squadra. Darà il massimo».