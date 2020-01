Colonnese: “Napoli-Inter banco di prova per i nerazzurri. Con Gattuso…”

Intervenuto telefonicamente sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex difensore nerazzurro Francesco Colonnese ha parlato di Napoli-Inter – incontro in programma lunedì sera al San Paolo – e dei movimento di mercato della squadra di Antonio Conte

SFIDA DIFFICILE – Cresce l’attesa per Napoli-Inter di lunedì sera. L’ex difensore della squadra nerazzurra Francesco Colonnese ha espresso la sua opinione sulla sfida con queste parole: «L’Inter è in gran forma, non vuole perdere mai e va a giocarsi le partite con grande voglia e aggressività. In Champions League non ha avuto la stessa cattiveria che ha in campionato. Lunedì sarà un ottimo banco di prova perché il Napoli ha qualità, non è una squadra fisica, ma con l’avvento di Gattuso giocherà in maniera meno pulita e più cinica. Il suo 4-3-3 è un calcio equilibrato come anche dimostrato al Milan, presumo che i nerazzurri dovranno stare attenti da questo punto di vista».

MERCATO – Tiene banco anche il mercato in casa nerazzurra, con i dirigenti sempre alla ricerca degli elementi giusti per rinforzare la squadra di Antonio Conte. Il pensiero di Colonnese: «Ci vuole un giocatore in mezzo al campo come indubbiamente Vidal che potrebbe dare una marcia in più, ma anche un terzino sinistro perché lì hanno a disposizione soltanto Biraghi, visti gli infortuni di Asamoah. Se l’Inter vuole puntare a vincere lo Scudetto, allora non serve soltanto un centrocampista, ma anche un giocatore lì a sinistra».