Colonnese: «Napoli, contro l’Inter gara tosta, ma li vedo favoriti: sono forti»

Ciccio Colonnese ha parlato a Radio CRC, nella trasmissione “Si gonfia la rete“. L’ex difensore dell’Inter ha parlato del big match contro il Napoli.

CURIOSITÀ – Ciccio Colonnese vede favorito il Napoli per la partita contro l’Inter del 4 gennaio: «Secondo me c’è poco da dire: il Napoli è molto forte, oltre che bello da vedere e concreto. Nonostante sia una squadra giovane. Ora siamo tutti curiosi di sapere come si presenterà dopo la sosta, se proseguirà il suo cammino. Finora ha giocato bene e si più che meritato il primo posto in classifica. Parliamo di una squadra che non ha mai perso. C’è la curiosità anche per il big match contro l’Inter. Penso che se il Napoli sarà lo stesso visto prima della sosta, non ci sarà partita. Il Napoli è più forte. Gli azzurri avranno Inter e Juventus subito, due partite toste». Questa l’opinione dell’ex difensore nerazzurro che la squadra di Simone Inzaghi cercherà di ribaltare.