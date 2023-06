Colonnese: «Manchester City forte, ma difensivamente concede! Lukaku…»

Francesco Colonnese, nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City

FIDUCIA – Francesco Colonnese parla a proposito della finale di Champions League fra Manchester City ed Inter: «L’Inter è in un ottimo momento di forma. Nelle ultime dodici partite ha fatto undici vittorie. Gli ultimi tre mesi della squadra sono stati importanti, hanno dimostrato che questa squadra ha dei valori. Anche nella partita di ieri. che non valeva nulla ai fini della classifica l’Inter ha giocato in maniera concentrata e seria. In questo momento ha una condizione mentale e fisica ottimale. Manchester City? Ho visto una squadra forte ma qualche debolezza l’ho notata. Una squadra che difensivamente ti lascia qualcosa. Squadra forte, solida, qualità ed estro con giocatori che si muovono bene fra centrocampo ed attacco. Però difensivamente lasciano spazi, se ieri lo United avesse pareggiato nulla da dire. Qualche debolezza ce l’ha».

CONTROLLO – Colonnese parla a proposito di Simone Inzaghi: «E stato bravo lui ed i giocatori a recepire il messaggio. Quando arrivi ad un punto di non ritorno c’è stato un senso di responsabilità di tutti in modo tale che si avesse un vantaggio. L’Inter non era possibile avesse un’alternanza di risultati. E cambiata la testa di tutti ed ha fatto sì che ci credano tutti, un gruppo unito, si abbracciano tutti non vedo giocatori che si mandano a quel paese. Un’aria diversa, chi ha giocato a calcio lo sa: all’improvviso cambia tutto. Quando si arriva allo scontro poi si azzera tutto per il bene di tutti che è l’Inter che ha vinto. L’Inter è una squadra concreta, ordinata e che gioca sempre studiando tutte le variabili della gara. E che riesce a superare le difficoltà senza cali di tensione. Li ha solo a gara finita, non è più la squadra del periodo altalenante».

DUBBIO – Colonnese, infine, parla del ballottaggio fra Lukaku e Dzeko: «Non penso che ci siano problemi. Lukaku è un ragazzo intelligente, ha dimostrato di essere un professionista esemplare perché è stato spesso in panchina. Se dovesse essere in panchina si saprà far trovar pronto come sta facendo adesso. Sta mostrando la professionalità dei campioni di quel livello. Non è facile dirgli che deve star fuori, ma anche con Dzeko sarebbe così. Come fai fai puoi sbagliare».