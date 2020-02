Colonnese: “Lazio-Inter partita equilibrata. De Vrij? Forte. Bastoni…”

Francesco Colonnese, ex di Lazio ed Inter, ha parlato ai microfoni di Gazzetta TV a proposito del big match dell’Olimpico in programma domenica sera alle ore 20:45. Una battuta, infine, su Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, considerato il futuro dell’Inter e della Nazionale Italiana.

SFIDA EQUILIBRATA – Francesco Colonnese parla di Lazio-Inter, sfida al vertice in programma domenica sera. Una battuta, inoltre, su Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni: «Lazio-Inter? Sarà una partita bella, la differenza la farà la qualità degli errori che ci saranno durante la gara, chi sbaglierà meno vincerà. La Lazio è molto forte e l’Inter uguale, e quindi sarà una partita equilibrata. Difficile dire chi vincerà. De Vrij sta avendo un rendimento altissimo, lavora seriamente, vive la sua vita serenamente ed è forse il difensore più forte in questo momento. Per la nazionale italiana penso che il calciatore più forte in questo momento può diventarlo Bastoni. È giovane, ha soli 19 anni. In futuro diventerà più forte di quello che è. Attualmente più bravo in assoluto è Acerbi, il giovane in assoluto più bravo è Bastoni».