Colonnese: “Lazio, gara difficile per l’Inter! Eriksen? Possibile problema se…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha parlato della sfida contro la Lazio e di Christian Eriksen

COLONNESE – Queste le parole di Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, partendo dalla vittorie dei nerazzurri nel derby Inter-Milan: «E’ una settimana importante per l’Inter, che ha dimostrato di avere carattere e di crederci: può puntare a qualcosa che a inizio anno era insperato, adesso ha due partite che possono continuare a dimostrare la sua forza e ha alternative importanti per far fronte agli impegni ravvicinati. Nel derby l’aspetto più importante è stata la convinzione di venir fuori da una situazione complicata come quella del primo tempo: nel secondo l’Inter è tornata ad essere la squadra che si era vista quest’anno, con voglia cattiveria e personalità, e poi c’è stata la spinta del pubblico che ha dato una iniezione di fiducia importante. L’Inter ha vinto anche senza Handanovic, non so se prenderà un altro portiere ma ha fatto fronte anche a questa emergenza vincendo pure con Padelli: vedremo se Handanovic tornerà ma l’Inter è forte nella testa ed è molto pericolosa per tutti. Mercoledì è una partita difficile ma quella più difficile è quella con la Lazio, una squadra simile all’Inter come convinzione che ha anche qualità importanti. Brozovic sta facendo un grande campionato, fa anche gol importanti e ora il centrocampo l’Inter ce l’ha forte. Eriksen è un campione, bisogna capire come verrà inserito in un centrocampo a tre: dovrà fare la mezzala perchè difficilmente Conte cambierà modulo, bisogna far ruotare i giocatori altrimenti diventa un problema».