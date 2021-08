Colonnese: «Inter, situazione drammatica. Solo una soluzione»

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione legata all’Inter e sulla possibile cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Una situazione definita “drammatica” dall’ex giocatore.

UNICA SOLUZIONE – Queste le parole di Francesco Colonnese sulla cessione di Romelu Lukaku e sulla situazione della società nerazzurra al momento: «La situazione all’Inter è molto dura, si può risolvere solo con una vendita altrimenti non possono ripianare un debito così grande. È la stessa situazione della Lazio del 2000, è drammatica. La società non può solo cedere e non mettere soldi. Se non viene venduto, il club non può andare avanti».