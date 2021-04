Colonnese: «Inter, situazione come Lazio di Cragnotti! Big in vendita»

Francesco Colonnese, ex difensore tra le altre anche dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” della situazione in casa nerazzurra, facendo il paragone con quella che fu la Lazio di Cragnotti.

GIOCATORI VENDESI – Secondo Francesco Colonnese, la situazione economica in casa Inter imporrà delle cessioni pesanti in estate: «La situazione dell’Inter è chiara, c’è bisogno di soldi e ci sono giocatori appetibili. La Lazio di Cragnotti viveva una situazione simile, se la proprietà non mette i soldi qualcuno dovrà metterli. Quindi l’Inter dovrà per forza vendere dei prezzi pregiati».

STESSO MODULO – Francesco Colonnese ha poi sottolineato come, in caso di partenza di Brozovic, il modulo non verrà cambiato: «Anche senza Brozovic, Conte giocherebbe con il 3-5-2 perché è ormai il suo modulo. Il croato è stato rivalutato da Conte in quella posizione, ma in quel ruolo può inserire un altro giocatore».