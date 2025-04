Colonnese sull’Inter: «Ha più pressione del Napoli. Obiettivo dichiarato!»

Francesco Colonnese ha detto la sua sulla corsa scudetto, con le sue due ex Inter e Napoli come protagonista della volata finale. L’ex calciatore ha posto l’accento su un elemento di pressione per i nerazzurri.

IL PUNTO – Francesco Colonnese si è pronunciato sulla lotta al vertice della Serie A tra Inter e Napoli. I nerazzurri, al momento in vantaggio di 3 punti in classifica sulla compagine allenata da Antonio Conte, sono attesi dalla sfida casalinga contro il Cagliari. I partenopei, invece, ospiteranno l’Empoli, altra squadra pienamente in corsa per salvarsi a fine stagione. In questo scenario, entrambe le squadre sono ben consapevoli della necessità di non perdere ulteriori punti per strada, mancando sempre meno alla conclusione dell’annata.

Colonnese si esprime sulla corsa scudetto: Inter e Napoli protagoniste

IL COMMENTO – Colonnese si è così espresso al Corriere dello Sport sul modo in cui Inter e Napoli si presentano alla volata finale in Serie A: «Se il Napoli è lì a giocarsela, è pure perché l’Inter ha perso tanti punti. Adesso la squadra di Inzaghi ha più pressione, è partita con l’obiettivo dichiarato di vincere lo scudetto e ha l’obbligo di dover rimanere davanti. Un altro aspetto che il Napoli può riuscire a sfruttare».