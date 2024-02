Colonnese: «Inter, non sottovalutare la Salernitana! Attenzione»

Manca appena una settimana alla partita tra Inter e Atletico Madrid, la Champions League perciò si avvicina e Francesco Colonnese tratta il tema su Radio Sportiva.

AVVERTIMENTO –Francesco Colonnese cerca di avvertire Simone Inzaghi non solo per l’Europa: «Avere vantaggio in campionato è un aspetto positivo per l’Inter. Non devono però adagiarsi contro la Salernitana, devi vincere e non far brutte figure. La Champions League dà emozioni diverse, si gioca contro una squadra solida, forte, ben allenata, non sarà semplice da battere perché Simeone è un grande allenatore. Lui è uno dei migliori al mondo, sa che l’Inter calcisticamente e qualitativamente è migliore. Cercherà di trovare delle lacune»