Colonnese: “Inter-Napoli scontro diretto. Un’impressione su chi vince”

Condividi questo articolo

Francesco Colonnese Inter

Colonnese è un doppio ex di Inter-Napoli, big match del turno infrasettimanale di Serie A che si giocherà mercoledì alle ore 20.45. Intervenuto su “Marte Sport Live – La voce dei protagonisti”, su “Radio Marte”, ha parlato della partita del Meazza.

COME RISOLVERLA? – Francesco Colonnese presenta Inter-Napoli: «È una grande partita, molto bella. Due squadre che si trovano in testa alla classifica, una seconda e l’altra terza: sono due squadre importanti, è uno scontro diretto. Hanno un attacco molto forte, ci sarà un lavoro per le difese. Ho l’impressione che la vincerà chi sarà più bravo a fermare gli attaccanti avversari. Soprattutto l’Inter ha due attaccanti, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che hanno fatto una marea di gol. Ci vorrà un grande Napoli per vincere a San Siro: ha delle lacune difensive, nonostante un grande attacco, e lì può migliorare».