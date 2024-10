Colonnese: «Inter-Juventus, meglio giocarla che vederla! Thuram un bomber»

Colonnese, ex difensore nerazzurro, prima di Inter-Juventus in programma oggi alle 18, in un’intervista su Inter TV ha parlato dell’importanza di questa partita in ottica lotta scudetto. Poi tanti complimenti all’attacco nerazzurro a in particolare a Marcus Thuram.

LOTTA AL VERTICE – Ciccio Colonnese prima di Inter-Juventus ha parlato così della sfida importantissima in ottica scudetto: «C’è grande ansia, meglio giocare queste partite che vederle da fuori! C’è grande rivalità, oggi sarà una partita molto importante per l’Inter. Questa sera l’Inter dovrà dimostrare quanto di buono fatto in Champions League, non si deve vincere solo giocando molto meglio degli avversari. È importante vincere e stasera conta solo quello. Si gioca soprattutto sul piano mentale, perché sarà una partita molto tattica. Le squadre avranno voglia di sbagliare il meno possibile. Bisogna avere pazienza e calma. L’Inter dovrà essere paziente convinta di avere qualità, gioca davanti al suo pubblico. La Juventus qualitativamente in fase realizzativa ha un po’ di problemi, facendo gli scongiuri. È forte sulle fasce, però l’Inter in questo momento con Thuram e Lautaro Martinez ha più fisicità. Soprattutto il francese si sta dimostrando un giocatore molto concreto e con grande continuità, è diventato un bomber assoluto. Speriamo che continui a far bene».