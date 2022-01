Colonnese: «Inter fortissima ora, Bastoni è da top 5! Rispetto a van Dijk…»

Colonnese promuove l’Inter vittoriosa contro la Lazio, soffermandosi in particolare sulla prestazione di Bastoni. L’ex difensore dell’Inter, intervenuto come ospite a “Pomeriggio Sky Sport 24 Calciomercato” su Sky Sport 24, attribuisce la maggior parte dei meriti a Inzaghi

REAZIONE DA TOP CLUB – Doppio ex della partita, Francesco Colonnese evidenza i meriti nerazzurri: «Inter-Lazio è stata una partita molto bella, con due squadre forti. La Lazio ha giocato una partita solida: è una squadra ben messa in campo ed equilibrata. E ha messo più in difficoltà l’Inter rispetto alle partite passate. Un po’ per l’assenza di Hakan Calhanoglu, con Marcelo Brozovic marcato e Roberto Gagliardini che non ha quelle caratteristiche, l’Inter ha fatto più fatica. E ha dimostrato di essere fortissima, di avere qualità e che tutti possono segnare. Anche quando non segnano gli attaccanti, che comunque hanno fatto un’ottima gara, come dimostrato dal gol annullato a Lautaro Martinez e non solo. L’Inter si è dimostrata molto concreta. E ha dimostrato di poter vincere questa partita due volte: nella reazione immediata dopo l’errore difensivo nel primo tempo e nel trovare il gol decisivo con Milan Skriniar nella ripresa. Si parla di un’Inter spettacolare ora, ma quattro-cinque mesi fa si dicevano altre cose. Merito dell’ambiente e di tutti, ma il grande merito è soprattutto di Simone Inzaghi».

Colonnese elogia il “nuovo” Bastoni

BASTONI TOP PLAYER – Da ex difensore, Colonnese esalta il protagonista assoluto di Inter-Lazio: «Alessandro Bastoni lo vedo a livelli più grossi, come Virgil van Dijk. Anzi, ha anche più gol in dote, alla Sergio Ramos. Bastoni è un difensore strutturato per fare tutto, sia nella difesa a tre sia in quella a quattro. Ed è migliorato tantissimo in marcatura e in tutto. In questo momento è di gran lunga il miglior difensore italiano ed è tra i primi quattro-cinque a livello internazionale». Questo il pensiero di Colonnese su Bastoni dopo Inter-Lazio.