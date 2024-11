Colonnese: «Inter, due imprescindibili! Napoli? Spendi per vincere»

Colonnese, doppio ex di Inter e Napoli, si è focalizzato sul dualismo in campionato tra queste due squadre. A detta sua, nei nerazzurri ci sono due imprescindibili.

VINCERE – Inter e Napoli sembrano essere le due squadre candidate alla vittoria dello scudetto. Gli azzurri guidano la classifica con 25 punti all’attivo, nerazzurri subito dietro a meno quattro. A parlare di questo dualismo e del Napoli di Antonio Conte, Francesco Colonnese. Le parole dell’ex difensore a Radio Sportiva: «La carriera di Conte parla chiaro, non gioca mai per arrivare secondo. L’obiettivo anche a Napoli è vincere, scegliendolo e volendo tutti questi giocatori che ha voluto, la squadra è competitiva per vincere lo scudetto. Come l’Inter e anche la Juventus: se spendi tanto vuol dire che vuoi vincere».

L’Inter ha due giocatori imprescindibili, di cui non può fare a meno

IMPRESCINDIBILI – Poi Colonnese si concentra anche sulla Beneamata. A detta sua, non si può fare a meno di questi due giocatori: «La differenza tra l’Inter e il Napoli è la difesa: troppi gol facili subiti, troppi punti persi non da grandissima squadra, la difesa dei nerazzurri non può prescindere da Acerbi. Giocatore leader di questa squadra nella difesa a tre e davanti la difesa l’Inter non può neanche prescindere da Calhanoglu, bravo in regia ma anche nel recupero della palla. Entrambi danno solidità difensiva a questa squadra».