Colonnese: «L’Inter è in confusione. Lautaro Martinez ha voluto dare un segnale forte, forse anche alla società»

L’Inter è in un’autentico ciclone mediatico scaturito dalle parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta. Francesco Colonnese a Radio Sportiva esprime il suo punto di vista sulla vicenda.

CONFUSIONE – L’Inter è un cantiere a cielo aperto e Francesco Colonnese spera che questa bufera in casa dei nerazzurri possa passare il prima possibile: «C’è gran confusione. La situazione non è limpida. Da tutte queste situazioni ci sta perdendo l’Inter. Ci sta perdendo come città, come gruppo, come ambiente. Quando c’è questo tipo di confusione e non si capisce nulla dove ognuno va per la sua strada, bisogna cercare di tirare una linea. È appena finito il campionato, è andato via Simone Inzaghi, l’Inter ha scelto un nuovo allenatore e il nuovo tecnico deve riportare calma e serenità nell’ambiente. Sono stato spiazzato da entrambi sia da Lautaro che da Marotta. È assurdo che oggi giorno si parli tanto con i media, adesso ci sono anche i like sui social. Quindi questa situazione genera una insoddisfazione generale nell’ambiente. C’è la necessità di fare quadrato. Bisogna costruire la squadra ancora».

L’Inter, secondo Colonnese, è in costruzione ma serve serenità

CHIAREZZA – L’Inter, secondo l’ex difensore interista, deve mettere ordine: «In questa costruzione si sta facendo tanta confusione. La società in questi anni però ha lavorato benissimo e dovrà capire chi tra i giocatori vuole rimanere e chi vorrà andare via. Al nuovo allenatore bisogna dare un po’ di tempo. Per quanto riguarda le esternazioni di Lautaro Martinez lui è il capitano dell’Inter. È sempre stato presente. In quelle parole ha voluto dare sia un segnale ai suoi sia probabilmente alla società. Lui vuole chiarire la situazione Inter insieme alla società. Noi parliamo di Lautaro ma vogliamo dire che Thuram non è più quel giocatore che è stato l’anno scorso. È un Thuram diverso, non felice. Questo ragazzo vuole continuare con il progetto Inter? Lautaro vuole far fare un’esame di coscienza a tutti».