Colonnese: «Inter, con la Juventus spesso qualcosa non nel verso giusto»

Colonnese era in campo con l’Inter esattamente venticinque anni fa contro la Juventus, nel giorno del grande scandalo con Ceccarini arbitro. Ora è al Meazza per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e ha appena parlato su Inter TV.

L’AVVERSARIO – Francesco Colonnese valuta il valore della gara di stasera: «Sono sempre partite combattute, mi auguro che con la forza dei tifosi si possa arrivare in finale. Questa è una partita particolare per la società, i tifosi e per chi come me l’ha giocata. C’è grande voglia di vincere perché è così: è un derby d’Italia, l’Inter ha sentito spesso che non è andato qualcosa per il verso giusto. È un derby a tutti gli effetti, anche se non è il Milan ma la Juventus».

LA FORMAZIONE – Colonnese dà uno sguardo alle scelte di Massimiliano Allegri (vedi formazioni): «Bisognerà stare attenti al fatto che non c’è una prima punta o un giocatore che ha fatto tanti gol. Devi avere l’attenzione di non lasciare nulla in fase difensiva: Federico Chiesa è velocissimo, la Juventus quest’anno ha giocato spesso con le ripartenze. L’Inter deve stare attenta a far sì che negli spazi lunghi questa situazione non succeda. La velocità soprattutto di Chiesa può creare dei problemi, i difensori dell’Inter devono stare attenti ma Simone Inzaghi sicuro l’avrà detto».

CONCENTRATI DIETRO – Colonnese chiede all’Inter di essere forte in difesa contro la Juventus: «I campionati e le grandi partite si vincono perché c’è una grande difesa, attenta, concentrata e cattiva al punto giusto. Dà sicuramente grande stimolo agli attaccanti quando vedono che i difensori sono attenti a recuperare e non concedere nulla. Matteo Darmian benissimo, Francesco Acerbi è stato una sorpresa e Alessandro Bastoni è una certezza. Ci vuole grande concentrazione per questa partita».