Colonnese: «L’Inter arriva meglio del Milan, ma il Derby è sempre diverso»

Francesco Colonnese, ospite di Radio Sportiva, ha detto la sua sul derby di domenica sera tra Inter e Milan. L’ex calciatore nerazzurro ha poi tracciato il percorso che gli uomini di Inzaghi devono seguire per il resto della stagione.

PARTITA DA GIOCARE − Francesco Colonnese ha parlato del derby di domani tra Inter e Milan per poi dire la sua su ciò che i nerazzurri dovranno fare per concludere al meglio la stagione. Le sue parole: «Al derby arriva sicuramente meglio l’Inter. La squadra viene da una bella vittoria in rimonta in campionato e da una Supercoppa vinta. Il Milan non sta attraversando un buon momento, ma il derby è una partita diversa. Queste sono gare che vanno giocate e non si può parlare mai prima di scendere in campo. Per il prosieguo della stagione l’Inter non deve guardare alle altre ma a se stessa. Ha degli obiettivi da raggiungere, come la qualificazione in Champions League e ora ha il derby da giocare e vincere. C’è l’occasione di dimostrare ai tifosi che la squadra ha tanta voglia di vincere. Per farlo però non devono pensare al Napoli».