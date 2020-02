Colonnese: “Fallo Ronaldo-Iuliano? Ferita ancora aperta. 5 Maggio…”

Francesco Colonnese, ex difensore nerazzurro, intervistato da “Gazzetta TV” ripercorre due momenti iconici della storia dell’Inter. Amarezza nel ricordare la sfida tra Juventus ed Inter nel campionato 1997/1998.

AMAREZZA – Francesco Colonnese ricorda con amarezza la stagione 97/98 con la celeberrima sfida tra Juventus ed Inter con il contatto tra Iuliano e Ronaldo. Un pensiero infine sul 5 Maggio 2002, giorno in cui l’Inter perse lo scudetto sul campo della Lazio: «Fallo Iuliano-Ronaldo? Allora ha fatto male, adesso fa più male perché c’è la tecnologia. In quell’anno lottavamo noi(l’Inter, ndr) e la Juventus. Quella stagione mi ha lasciato una ferita aperta, più passano gli anni più aumenta il dolore. Vincere lo scudetto non accade tutti i giorni, quell’Inter era memorabile, poteva aprire un ciclo. 5 Maggio? La dimostrazione che nel calcio c’è l’imprevedibilità. Io ero in panchina con la Lazio, c’era la sensazione che, essendo due squadre gemellate, potesse essere la festa dell’Inter. Vedere i nerazzurri soccombere all’ultima giornata mi è dispiaciuto. Le partite vanno giocate sul campo, non fuori, era la squadra più forte. Vedere i tifosi piangere mi ha fatto male, è stato brutto».