Colonnese chiaro: “Inter, così tutto a rotoli! Conte? Lavoro spettacolare”

Francesco Colonnese ha parlato del momento dell’Inter e delle prospettive sul mercato ai microfoni di “TMW Radio”. L’ex calciatore sottolinea il lavoro svolto da Conte, ma anche i problemi dell’ultimo periodo. Di seguito le sue dichiarazioni

MOMENTO NEGATIVO – Francesco Colonnese ha fatto il punto della situazione sui nerazzurri: «Conte? I primi mesi abbiamo detto che ha fatto un lavoro spettacolare. Bisognerebbe arrivare a fine anno, c’è un’Europa League da portare a casa. L’Inter non era partita per vincere il campionato. Da gennaio è crollata, serve non parlare più e lavorare. Poi a fine anno si faranno le valutazioni. Si sarà rotto qualcosa: non c’è chiarezza – dice Colonnese -. Le polemiche peggiorano la situazione e non serve a niente. Se si continua così, va tutto a rotoli. Conte via? Il mercato dell’Inter è stato importante quest’anno, non so se riuscirà a farlo il prossimo anno. Moratti ne ha spesi tanti di soldi, non so se Suning ha la stessa voglia. Non vorrei che certe esternazioni sono figlie del fatto che l’Inter non vuole spendere tanti soldi. In questo momento particolare, non è facile arginare le perdite economiche».