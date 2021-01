Colonnese celebra Simoni per il compleanno: Â«Mister, sempre con meÂ»

Colonnese celebra Simoni per il compleanno: «Mister, sempre...

Colonnese celebra Simoni per il compleanno: «Mister, sempre con me»

Francesco Colonnese Inter

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha voluto omaggiare Gigi Simoni nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 82simo compleanno. Un post su “Instagram”, per ricordare e celebrare l’indimenticabile ex allenatore nerazzurro.

INDIMENTICATO – Impossibile dimenticare Gigi Simoni, grande uomo e grande allenatore che l’Inter ha avuto l’onore di avere sulla propria panchina. Francesco Colonnese, ex difensore nerazzurro, ha voluto omaggiarlo nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 82simo compleanno. Queste le sue parole, affidate a un post sul profilo ufficiale “Instagram”: “Auguri mister! Sempre con me!”. Anche la nostra redazione si unisce agli auguri per l’indimenticabile e indimenticato Gigi Simoni.

