Colombo: «Inter favorita per lo Scudetto. Anfield? Equivale all’inferno»

Corrado Colombo, ex giocatore nerazzurro, ritiene l’Inter favorita per trionfare in campionato nonostante il mini momento così così. Poi sulla gara con il Liverpool ad Anfield

FAVORITA − Non ha dubbi Colombo sul campionato: «Penso che l’Inter rimanga sempre la favorita, soprattutto per la qualità dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Nell’arco del campionato è normale avere un momento di pressione come quello che sta vivendo la squadra nerazzurra. In ogni caso credo che il suo organico sia superiore alle altre due squadre che si contendono lo scudetto».

COMPLICATO − Poi sulla qualificazione in Champions League, così Colombo: «In ottica Champions League penso che sarà difficile per l’Inter ribaltare lo 0-2, perché giocare ad Anfield contro il Liverpool equivale a scendere all’inferno. La qualificazione la vedo poco probabile, anche se nel calcio e nella vita niente è impossibile».

