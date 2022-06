Collymore: «Chelsea, non serviva Lukaku! Sarebbe bizzarro ritorno all’Inter»

L’Inter sogna un ritorno clamoroso di Romelu Lukaku. Dopo l’addio per tornare al Chelsea, la possibilità di tornare è concreta. Stan Collymore, ex giocatore di Premier League, dice la sua.

BIZZARRA – L’Inter sogna un ritorno di Romelu Lukaku. Collymore, intervenuto a CaughtOffside, dice la sua. «Il Chelsea ha visto la stagione straordinaria di Lukaku e, guardando la stagione dei blues, hanno capito che per segnare serviva un attaccante. Le occasioni venivano create ma non serviva un Lukaku, non era lui quello che serviva al Chelsea. All’Inter era un crack perché tutto il gioco era incentrato su di lui, usava il fisico e si girava. Ma questo non era il gioco del Chelsea. Cosa dovrebbe fare ora la società? Per me dovrebbe darlo via a 75 milioni di sterline (25% in meno di quanto l’hanno pagato, ndr) ma l’unica strada percorribile ora sembra quella del prestito. Ritorno all’Inter? Ha vinto lo scudetto lì con Antonio Conte e ora si creerebbe una situazione bizzarra: tornare dove eri un re, ma in prestito…».

Fonte: CaughtOffSide – Stan Collymore