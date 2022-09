Collovati: «Vedo allenatori scarsi! Inzaghi? Mi aspetto qualcosa di diverso»

Collovati non si nega una critica a Inzaghi dopo le scelte discutibili fatte in questo inizio di stagione. L’ex difensore dell’Inter, a Rai Sport, se la prende anche con la difesa nerazzurra.

GESTIBILE MEGLIO – Fulvio Collovati trova diversi lati negativi dall’Inter: «La difesa è in bambola. Alessandro Bastoni non stava bene ma non è lui, Milan Skriniar è distratto dal mercato e dal rinnovo. Ho sentito qualche allenatore dire che gli arbitri sono scarsi: non sono d’accordo, se lo sono ho visto anche allenatori scarsi che si devono prendere le proprie responsabilità. Qualche mossa di Simone Inzaghi diversa me la sarei aspettata, soprattutto dove imperversavano Rafael Leao, Theo Hernandez e Sandro Tonali».