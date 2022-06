Collovati: «Tridente Inter difficile che si formi. Skriniar? Mi lascia dubbioso»

Fulvio Collovati, ai microfoni di Calcio Style, si è espresso sul tridente dell’Inter e sull’eventuale cessione di Skriniar. In entrambi i casi, l’ex giocatore nutre delle perplessità

MERCATO − Collovati ragiona sui movimenti dell’Inter: «Per me l’Inter difficilmente forma il clamoroso trio Dybala-Lukaku-Lautaro Martinez. Poi con Mkhitaryan si candida come favorita allo Scudetto. Tuttavia, le squadre si costruiscono dal basso. Ecco, mi lascia dubbioso l’eventuale cessione dello slovacco (sa fare bene in fase offensiva e difensiva), ma son convinto i dirigenti copriranno al meglio con gli acquisti (magari Bremer)».