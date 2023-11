Collovati: «Thuram meglio di Lukaku? Aspetterei a dirlo! Il motivo»

Fulvio Collovati, nel corso di una lunga intervista concessa al portale Fantamaster, ha parlato dell’Inter e di vari temi legati alla squadra di Inzaghi: dallo scudetto, al mercato, passando per la Champions League

COMPLETA – Collovati parla delle possibilità di scudetto dell’Inter. Un confronto, inoltre, fa Thuram e Lukaku: «Scudetto, Inter favorita? Adesso è facile, tutti dicono l’Inter. Io lo pensavo anche qualche settimana fa quando non ha fatto risultato con Sassuolo e Bologna. Come organico, come giocatori, come leader, come stile di gioco è la squadra più completa, per questo il campionato lo può solo perdere. Il Milan è in difficoltà, la Juventus vince ma non convince, il Napoli è partito male anche se adesso si è un po’ ripreso ma qualche problema ce l’ha. Alla fine potrebbe essere l’Inter l’anti Inter. Thuram meglio di Lukaku? Aspetterei prima di dire che Thuram sia meglio di Lukaku, sicuramente è più giovane e in prospettiva dà più garanzie, inoltre gioca più per Lautaro e per la squadra, mentre il belga è più un finalizzatore. Stiamo però mettendo a confronto un giocatore di 30 anni con uno che ne ha 26, quindi aspetterei a dare dei giudizi su chi è migliore fra i due».

PERCORSO – Collovati si esprime sulla possibilità che l’Inter ripeta il percorso dello scorso anno in Champions League: «Dipende da chi incontrerà. Nella scorsa stagione l’Inter ha evitato le inglesi e le spagnole e il percorso, aldilà della bravura dei nerazzurri che hanno comunque messo in difficoltà il Manchester City, è stato abbastanza semplice. Gli auguro che sia così anche quest’anno».

Fonte: Orazio Musmeci – Fantamaster.it