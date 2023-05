Collovati: «Le altre squadre europee non hanno i lussi dell’Inter. Lukaku…»

Collovati, doppio ex di Milan e Inter, analizza la situazione della squadra di Inzaghi prima del derby di Champions League. L’ospite di “La Domenica Sportiva” dice la sua sul ballottaggio in attacco fra Lukaku e Dzeko (vedi articolo).

LUSSI – Fulvio Collovati paragona l’ampiezza della rosa dell’Inter con quella di altre squadre europee. L’ex calciatore, intervenuto nello studio di Rai 2, dice la sua sul derby di Milano: «Nella partita d’andata l’Inter ha avuto Marcelo Brozovic in panchina e Romelu Lukaku subentrato. Dall’inizio ha giocato Edin Dzeko, che ha fatto una partita straordinaria. Penso che Simone Inzaghi partirà con la stessa formazione anche nel ritorno. Questa è l’Inter che si può permettere il lusso di tenere in panchina due calciatori come Lukaku e Brozovic. Qual è la squadra Europea che può avere il lusso di avere tre punte come quelle dell’Inter? Il Manchester City ha una punta e gioca col finto nove. Le squadre europee hanno tutti esterni, non punte centrali. Quella di Simone Inzaghi per l’attacco di Inter-Milan sarà una bella scelta. Dzeko è in un bel momento e Lukaku è stato recuperato. Il belga ora è più snello e attivo, forse verrà fatto giocare dall’inizio. Anche perché Dzeko quando entra riesce ad essere determinante, invece Lukaku no».