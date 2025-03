Collovati sottolinea: «Inter diversa dalla Juventus. Segnale importante!»

Fulvio Collovati si è espresso sulla situazione attuale dell’Inter di Simone Inzaghi, sottolineando poi la mentalità che caratterizza la squadra nerazzurra.

IL COMMENTO – Fulvio Collovati ha concesso un’intervista a Sportitalia.it su vari temi legati alla Serie A, tra cui le ambizioni stagionali dell’Inter. L’ex calciatore italiano ha posto l’accento su alcune difficoltà riscontrate dai nerazzurri in quest’annata: «Il campanello d’allarme c’è da un mese, non solo adesso. L’Inter ora inizia a ritrovare qualche giocatore importante come Calhanoglu, però ci sono ancora troppi infortuni o giocatori ancora non in condizione, come Mkhitaryan e Dimarco, anche a causa dei tanti impegni. Dalla sconfitta di Firenze, ci sono state tante partite dove l’Inter magari ha vinto, ma ha fatto fatica. Penso alla Fiorentina a San Siro, al Genoa, allo stesso Monza, poi alla sconfitta con la Juventus. L’unica partita dove non ha faticato se non per 10 minuti è stata quella con il Feyenoord. Non ho capito se sia un affanno più fisico o mentale».

Collovati sulla mentalità mostrata dall’Inter nelle difficoltà

IL RAGIONAMENTO – Collovati ha poi rimarcato come l’Inter abbia costantemente dimostrato, nonostante i problemi stagionali, di sapersi subito rialzare: «Questo è positivo. I giocatori al di là delle difficoltà hanno fiducia e questo è un bel segnale. Poi la realtà del campo è un’altra cosa. Guardate la Juventus: dopo essere uscita dalla Champions e dalla Coppa Italia per mano di una squadra, l’Empoli, in lotta per non retrocedere, si parlava dello Scudetto. Nel calcio il paradosso c’è spesso, giusto che i calciatori ci credano sempre, poi il campo è una cosa diversa».