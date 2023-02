Collovati: «Skriniar? Errore dei dirigenti Inter! Ora né soldi e minusvalenza»

Fulvio Collovati si scaglia contro i dirigenti dell’Inter, rei – a detta sua – di aver gestito male la situazione con Skriniar. Secondo l’ex giocatore era da cedere in estate

ERRORE − Fulvio Collovati, in collegamento su Calcio Totale, ha detto la sua sulla vicenda Skriniar: «Caso Skriniar? Se abbiamo accusato recentemente alcune società, come il Milan con Donnarumma e Kessié, l’Inter, nel caso dei dirigenti, hanno sbagliato. Perché bisognava prendere i 50-60 milioni che offrivano in estate e invece non prenderai nulla e farai minusvalenza».