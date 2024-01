Collovati: «Simeone per l’Inter? Mi risulta una cosa. Non solo Sanchez»

In serata è spuntata la voce di un possibile trasferimento di Simeone all’Inter, visto che al Napoli non sta trovando grande spazio. Sull’operazione si è espresso Collovati, da Calcio Totale su Rai Sport, dando la sua visione anche su Arnautovic e Sanchez.

LA VOCE – Fulvio Collovati commenta la notizia data da Paolo Paganini sull’Inter: «Giovanni Simeone mi risulta che costi quindici milioni di euro. Io non penso che l’Inter, in questo momento, abbia quindici milioni di euro da spendere per Simeone. A meno che, oltre ad Alexis Sanchez, metta sul mercato anche Marko Arnautovic. Io l’altro giorno ho visto e commentato Inter-Verona: credo che Arnautovic si sia giocato molto da quella partita. Il pubblico ha rumoreggiato, se li dai via tutti e due posso capire perché magari prendi una decina di milioni. Altrimenti, dando via solo Sanchez, non penso possa arrivare Simeone».