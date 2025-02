Collovati si espone: «Napoli, affronti un’Inter in difficoltà. Non è invincibile»

Fulvio Collovati ha indicato il suo parere in vista dello scontro diretto di Serie A tra il Napoli e l’Inter, sottolineando di non vedere i nerazzurri come dotati di uno stato di forma ottimale.

IL COMMENTO – Fulvio Collovati ha parlato a Televomero della sfida al vertice del Campionato italiano tra Napoli e Inter. Secondo l’ex calciatore italiano, per i partenopei non si tratta di una sfida proibitiva dato dal momento vissuto dai meneghini: «Nelle ultime quattro giornate l’Inter ha giocato due volte in casa e altre due in trasferta, rimediando due sconfitte contro Fiorentina e Juventus. Io ho visto entrambe le gare di San Siro: penso che la squadra di Inzaghi abbia fatto tanta fatica, nonostante le vittorie, sia contro il Genoa che contro la Fiorentina. Avete guardato la Juventus di ieri sera con l’Empoli? L’Inter ha perso contro questa squadra, per cui non parliamo di una compagine invincibile. Anzi, io vedo i meneghini in difficoltà in questo momento».