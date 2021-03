Collovati: «Serie A? Non c’è regolarità, tranne forse l’Inter»

Fulvio Collovati, ospite della trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai 2, dà un breve giudizio sulla Serie A ferma per sosta. L’ex difensore ritiene che l’Inter sia l’unica squadra regolare, in quanto a risultati.

FILOTTO – Dall’inizio del girone di ritorno della Serie A sino alla sosta l’Inter ha vinto tutte le partite di campionato, unica a riuscirci. Per l’ex difensore Fulvio Collovati i nerazzurri, in testa alla classifica, sono una particolarità rispetto alle altre: «Nel nostro campionato ci sono delle squadre che vincono tre partite e poi perdono improvvisamente, quando meno te l’aspetti. Non c’è una regolarità, tranne forse l’Inter».