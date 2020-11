Collovati: “Serie A, Inter e Napoli tra le favorite. I nerazzurri devono…”

Fulvio Collovati, ex giocatore ed oggi opinionista, ha parlato di lotta per la vittoria del campionato di Serie A che vede in corsa Inter e Napoli

SCUDETTO – Queste le parole di Fulvio Collovati, ex giocatore ed oggi opinionista, ai microfoni di “Contro Calcio Social Club” sulla sfida per la vittoria del campionato di Serie A parlando anche della squadra nerazzurra. «L’Inter rimane insieme al Napoli una delle favorite per la rosa che ha. La squadra si sta adattando ad un gioco più offensivo. I gol li fa ma dietro manca la compattezza difensiva. Se la ritrova… Il Napoli ha una rosa davvero competitiva. Se saprà valorizzare la qualità di questa rosa potranno ambire in alto. Il problema è uno solo: la continuità. L’allenatore, Gattuso, mi piace molto. Napoli e Inter, lo ribadisco, sono le favorite».

