Collovati: «Rigore Inter-Lazio? Complimenti a Fabbri! Non era facile»

Collovati chiude in poche parole il discorso sul netto rigore che ha sbloccato Inter-Lazio. L’ex difensore, durante “Calcio Totale” su Rai Sport +, si è complimentato con l’arbitro Fabbri per averlo visto in diretta e senza esitazioni. Ossia: tutto il contrario di quanto ha detto Simone Inzaghi (vedi articolo).

TUTTO GIUSTO – Per Fulvio Collovati non c’è molto da discutere sul rigore che ha sbloccato Inter-Lazio: «Devo fare, effettivamente, i miei complimenti personali all’arbitro Michael Fabbri. Era facile vederlo il giorno dopo, ma non era facile di interpretazione. In un primo momento, da ex difensore, avevo pensato che la palla l’avesse toccata Wesley Hoedt, invece l’intervento era scomposto e ha preso la gamba di Lautaro Martinez. Faccio i complimenti a Fabbri: era rigore».