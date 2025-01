Collovati pronostica: «Scudetto? Inter o Napoli! C’è un motivo»

Collovati non ha dubbi: lo scudetto sarà cosa tra Inter o Napoli. E potrebbe incidere un fattore ben preciso in questa corsa.

LOTTA A DUE – Fulvio Collovati, su Tmw Radio, ha detto la sua sulla corsa scudetto riducendo il tutto ad una bagarre tra Inter e Napoli: «Champions in bilico? È difficile sia per il Milan che per la Juve. Le prime tre mi sembra che siano abbastanza consolidate. Napoli o Inter vinceranno lo Scudetto, poi c’è l’Atalanta. Milan e Juventus devono giocarsi il quarto posto con la Lazio e non è così scontato. Il Milan è ottavo, la Juventus quinta e la Fiorentina deve recuperare anche una gara. E’ ancora tutto in ballo. La realtà è amara ma va detta. Penso che alla fine sarà lotta a due. L’Atalanta bisogna rispettarla, Gasperini ti fa lavorare sodo e un po’ di stanchezza poi la paghi, visti i due impegni. Penso che alla fine se la giocheranno loro due perché anche il calendario lo dice». D’altronde come dargli torto. Oggi il Napoli è primo a quota 50 punti, dopo aver battuto nello scontro diretto l’Atalanta, mentre ieri l’Inter ha risposto alla grande vincendo 3-1 contro l’Empoli a San Siro. Insomma, sembra essere un duello, con l’Atalanta ad oggi più defilata. Ma il calendario e le prossime settimane saranno comunque decisive per capire meglio.