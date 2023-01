Collovati: «Milan-Inter, nerazzurri favoriti ma incognita derby. Entrambe fuori dallo scudetto»

Collovati, ex di Inter e Milan, parla della sfida di Supercoppa Italiana di domani. Poi, l’ospite di Sportitalia, si sofferma anche sulla situazione delle due squadre in campionato. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore.

INCOGNITA DERBY – Alla vigilia di Milan-Inter, Fulvio Collovati parla delle sensazioni per il match di Supercoppa Italiana (vedi articolo). Intervenuto in collegamento su Sportitalia, l’ex calciatore dice: «Cosa sento per domani? Da una parte c’è il fascino di questa competizione, di un trofeo, la voglia di alzarlo, che nella bacheca di un club fa sempre notizia. Dall’altro c’è la delusione di due squadre che si affrontano e non si sa chi sta peggio. Il Milan ha tanti infortunati e si deve affidare ai soliti noti. L’Inter non riesce a recuperarli in tempo. Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic non giocano. Lo scudetto per loro ormai è andato, solo il Napoli lo può perdere. Qualcuno si è illuso che potesse essere la Juventus, ma le partite di fila le ha vinte con un gioco pessimo. La favorita domani? Sono entrambe in difficoltà ma l’Inter viene da una vittoria contro il Verona, per cui potrei dire che sta meglio. Però bisogna pensare che questa finale di Supercoppa Italiana sarà un derby, e c’è sempre il fattore incognita! L’anno scorso la vittoria in campionato del Milan fu lo slancio per vincere lo scudetto».