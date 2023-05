Collovati: «Milan aggredirà l’Inter. Inzaghi così va a nozze»

Fulvio Collovati non vede molte alternative per il Milan per ribaltare contro l’Inter. Il giornalista anticipa ciò che potrebbe accadere questa sera a Tutti Convocati.

COMMENTO – Fulvio Collovati parla così del derby: «Io di derby ne ho giocati tantissimi, ho sempre preferito partire da favorito. Può succedere di tutto a volte, io non penso che l’Inter l’affronti così. Sarà una partita di importanza storica, i nerazzurri possono andare in Finale. In un derby può capitare di tutto, ma la logica dice che l’Inter è favorita. Bisognerà vedere le condizioni di Leao poi, potrà strappare come di solito fa? Può anche essere condizionato a livello psicologico. Il primo tempo del Milan è stato imbarazzante, l’Inter poteva segnare 5 gol. Ditemi quale è la squadra europea che si può permettere il lusso di avere Lukaku e Brozovic in panchina con Dzeko e Lautaro in attacco? Nessuno li ha, soprattutto il Milan che ha pochi giocatori. L’Inter se la aggredisci va a nozze per le ripartenze, ma il Milan non ha alternative. Dovrà fare risultato subito per poi giocare di rimessa con Leao e Diaz».