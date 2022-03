Collovati: «Liverpool-Inter? Senza Barella sarà dura. Servirà un’impresa»

Ospite negli studi della Domenica Sportiva su Rai 2, l’ex difensore Collovati ha detto la sua sul match di domani sera ad Anfield tra Liverpool e Inter di Champions League. L’assenza di Barella, sempre fuori per squalifica, sarà dura da digerire.

IMPRESA DA COMPIERE − Fulvio Collovati non ha alcun dubbio sul match di domani sera ad Anfield: «L’Inter deve fare un’impresa senza Nicolò Barella contro il Liverpool. Anfield è uno stadio che ti mette emozione. I giocatori dell’Inter devono fare davvero un’impresa, ribaltare lo 0-2 dell’andata è molto arduo soprattutto in trasferta e contro una squadra così forte come sono i Reds».