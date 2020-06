Collovati: “Lautaro Martinez, Inter infastidita. So di Belotti, Eriksen equivoco”

Secondo Collovati l’Inter non avrebbe apprezzato la volontà di Lautaro Martinez di andare a Barcellona. Secondo l’ex difensore nerazzurro, che ha parlato nel corso del programma di Rai 2 “La Domenica Sportiva”, le voci su Belotti avrebbero un fondo di verità. Prima però c’è il campo: da Napoli deve svoltare la stagione di Eriksen.

L’ORA DELLA VERITÀ – Questa settimana si torna finalmente in campo e per Fulvio Collovati dovrà essere il momento di Christian Eriksen: «Potrebbe diventare un problema, perché è stato voluto da Antonio Conte o dalla società? Questo è un punto interrogativo, io ancora non riesco a spiegarmelo. Probabilmente queste partite, quella contro il Napoli ma anche le successive, sveleranno quest’equivoco, se di equivoco si può parlare. Ricordiamoci che l’Inter che abbiamo lasciato aveva perso con Lazio e Juventus, quindi era in flessione, ma le partenze di Conte sono sempre a razzo. Il Napoli è favorito ma ogni risultato è possibile, il problema però potrebbe essere l’inserimento di Eriksen. Titolare? Non sono tanto convinto, vedo che Stefano Sensi sta avendo fiducia».

BASTA COL BARCELLONA! – A Collovati non piace che si parli di Lautaro Martinez al Barcellona. Il pensiero dell’ex difensore non sarebbe isolato: «Mi risulta che la dirigenza, ma anche l’allenatore, siano alquanto infastiditi dall’atteggiamento da parte di Lautaro Martinez. L’Inter è l’Inter, non dimentichiamocelo, oltretutto con Suning proprietaria. Bisogna anche capire in che condizioni mentali andrà in questo finale di stagione. Pierre-Emerick Aubameyang possibile sostituto di Lautaro Martinez? Sì, potrebbe affiancare Romelu Lukaku. Ci sono affinità tecniche come compagno di reparto, però ho qualche perplessità che possa venire. Timo Werner andrà probabilmente in Inghilterra, al Chelsea o al Liverpool. Potrebbe essere Andrea Belotti, anche dalle notizie che ho io: Conte lo conosce. Abbiamo parlato di tante punte, ma non di Federico Chiesa che Conte vedrebbe bene».